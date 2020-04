Als Anbieter von Qualitätswerkzeugen sei Brütsch/Rüegger Werkzeuge eine feste Grösse im Profibereich. Mit Toolster.ch lanciere der innovative Werkzeugspezialist eine neue Marke mit einem Onlineshop für den B2C-Bereich. Wer hier Profiqualität kauft, gehört dazu und ist ein echter «Toolster», wie es in einer Mitteilung heisst. Der komplette Auftritt von der Markenidee, dem Naming, dem Corporate Design bis hin zur Lancierungskampagne entstand bei der Zürcher Marken- und Kommunikationsagentur Evoq. Der Name Toolster.ch unterstreiche auch den USP des neuen Onlineshops: Eine immense Sortimentsbreite und -tiefe in Profi-Qualität, alles ab Lager sofort verfügbar.

Der hohe Anspruch des Shops zeige sich auch im neuen, visuellen Auftritt. Das Logo als heraldisches Symbol ist Sinnbild für Leidenschaft, Qualität und Zugehörigkeit und betont die Hochwertigkeit des Online-Werkzeugshops, schreibt die Agentur. Das «prägnante Bildzeichen» lege damit die Basis eines «dynamischen Corporate Designs», das flexibel mit «aktionsgeladenen Bildern» und «starken Akzentfarben» bespielt werden könne. Die klassisch, elegante Schwarz-Weiss-Bildsprache werde mit frischen Signalfarben und flexiblen Designelementen kombiniert. Ein Kontrast, der Spannung erzeugt, Emotionen weckt und den hohen Anspruch der Zielgruppe unterstreicht, heisst es weiter.

Die ersten Massnahmen zur Lancierung sind im April und Mai zu sehen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Anzeigen für Fachmagazine sowie diverse Online-Anzeigeformate wie Responsive und Display Ads. Begleitend werden YouTube Ads geschaltet, welche das Markenversprechen zusätzlich unterstreichen sollen. Begleitend wurde der Newsletter neu gestaltet. Für die nächste Welle sind weitere Online-Formate sowie Megascreens geplant.

Verantwortlich bei Brütsch/Rüegger Werkzeuge: Adrian Berlinger (Leiter B2C); verantwortlich bei Evoq: Christian Sutter (Mandatsleitung, Strategie); Dominique Haussener (Beratung); Sara Streule (Creative Direction); Amanda Fuchs (Art Direction); Corinne Brunner (DTP); Adrian Schaffner, Susanne Pfäffli (Konzept, Text). (pd/cbe)