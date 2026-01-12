Kreisvier: David Lübke wird Executive Creative Director

Publiziert am 12.01.2026

David Lübke verantwortet seit November 2025 den kreativen Output von Kreisvier Communications, heisst es in einer aktuellen Mitteilung. «In einem Agenturumfeld hat man meiner Erfahrung nach mehr Möglichkeiten, gute Ideen von A bis Z zu verwirklichen», begründet Lübke in einem persoenlich.com-Interview den Schritt. «Man ist näher an den Projekten dran, näher an den Produktionen, näher an den Auftraggebenden.»

Lübke war von 2010 bis 2024 bei Publicis Zürich als Creativ Director tätig, zuletzt auch in der Geschäftsleitung. Zu seinen Arbeiten zählen das Salt-Rebranding, Kampagnen für Calanda, Swiss, Ricola und Victorinox sowie der Beatles-singende Roger Federer für Sunrise. Von 2024 bis zu seinem Start bei Kreisvier war er als Freelancer tätig und kreierte in dieser Zeit unter anderem die aktuelle Swisscom-Plattform «Entdecke, was du kannst».

Kreativ-Power für die Basler Agentur

Kreisvier will künftig in Kreativ-Rankings präsenter werden. «Da gibt es dieses Juwel in Basel, das wirtschaftlich top aufgestellt ist und eine Menge toller Leute hat, in kreativen Belangen jedoch noch nicht so Top-of-Mind ist, wie es das verdient hätte», so Lübke. Seine Jobbeschreibung laute im Grunde: «Mach geiles Zeug und sprich darüber.»

CEO Alexandra Vatansever ergänzt laut Mitteilung: «Wir sind und waren schon immer führend in Produktion und prozessorientierter Kreation. Gleichzeitig wissen wir, dass wir oft eher unter dem Radar fliegen, obwohl wir in Basel seit Jahren starke Arbeiten und nachhaltige Resultate liefern. Mit Dave holen wir uns nun nicht nur einen erfahrenen und dekorierten Kreativen ins Haus, sondern einen echten Sparringpartner für unsere Ambitionen. Er bringt den Fokus auf Konzepte und Big Ideas mit, den wir für unser nächstes Kapitel brauchen. Seine Energie und seine Haltung sind für uns eine enorme Bereicherung – und wir sind sehr stolz, dass er sich für kreisvier entschieden hat.»

Gemessen an Grösse und Umsatz ist Kreisvier laut eigenen Angaben eine der zehn grössten Werbeagenturen der Schweiz. (pd/cbe)