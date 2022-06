Mona und Mateo: Den Städtern das Bauernleben näherbringen

Die Schweizer Bäuerinnen und Bauern starten mit neuem Auftritt, neuem Claim und neuer Kampagne in den Sommer. Damit einher geht auch die Ergänzung des Markennamens mit der weiblichen Form. Für den Neuauftritt zeichnet die Kreativagentur Mona und Mateo verantwortlich, die sich zuvor in einem mehrstufigen Pitch um das Gesamtmandat durchsetzen konnte.

Im Fokus der Kommunikation stehen die Leistungen der Schweizer Bäuerinnen und Bauern, die sie täglich im Auftrag und zum Vorteil der Bevölkerung erbringen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser Schwerpunkt wurde im Vorfeld mittels neuer Strategie vorgegeben und findet nun mit der Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern, Für dich.» seine Umsetzung.

Dabei kommt dem neuen Logo gleich doppelte Bedeutung zu. Seine Zweiteilung zitiert die saftigen Wiesen und den freien Himmel, zwischen denen die Welt der Schweizer Bäuerinnen und Bauern stattfindet. Zudem kommt das Logo als aktives Element auf den Sujets zum Einsatz und zeichnet so die Mehrwerte für die Konsumentinnen und Konsumenten aus. Der Claim «Für dich.» unterstützt diese Adressierungen der Leistungen als Benefits an die Zielgruppe, heisst es weiter.





Die Motive zeigen Menschen aus der Stadt, die auf Land und Hof in den Genuss der Leistungen der Schweizer Bäuerinnen und Bauern kommen. Das Logo rahmt diese Momente ein, die Headlines nennen die Vorteile beim Namen und der Claim richtet sie an die Betrachtenden. Bei der Umsetzung der Kampagne steht eine realistische Wiedergabe der landwirtschaftlichen Welt im Vordergrund. Um diese vielfältigen, bunten und echten Szenen adäquat in die Werbung zu übersetzen, wurden sie analog fotografiert – von Lukas Wassmann.

Neben Plakaten setzt sich die breit angelegte Kampagne aus Bewegtbild auf den sozialen Kanälen, Print, Bannern und der überarbeiteten Website zusammen. Zudem wurden sämtliche Hofprojekte in die Hauptmarke integriert. «Ziel der Informationskampagne ist es, die Arbeit und die Welt der Schweizer Bäuerinnen und Bauern der Bevölkerung näher zu bringen. Die unmittelbaren positiven Effekte auf unser aller Alltag sind das beste Argument für eine positive Einstellung gegenüber der Landwirtschaft. Der neue Auftritt und die neuen Kommunikationsmittel tun genau dies: Sie zeigen, was du und ich davon haben, wenn es die Schweizer Bäuerinnen und Bauern gibt», lässt sich Mäggy Stark, Projektleiterin Kommunikation beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst LID, in der Mitteilung zitieren.

Die Kampagne, die am 13. Juni landesweit gestartet ist, bildet den Auftakt der neuen Kommunikation der Marke «Schweizer Bäuerinnen & Bauern». Auftraggeber ist der Schweizer Bauernverband (SBV).

Verantwortlich beim SBV: Mirjam Hofstetter, Co-Leiterin Kommunikation, Bereich Marketing. Projektleitung: Mäggy Stark, Projektleiterin Kommunikation LID; verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei Mona und Mateo: Nicole Waldis, Sheena Czorniczek, Hannah Mey, Nadine Zürcher, Lesley Ryffel, Otis Horiuchi, Meret Lauener, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. Produktion: Studio Voile LLC. Fotografie: Lukas Wassmann. DoP: Horatiu Sovaiala. Styling: Guya Marini; verantwortlich bei Ceres Media: Michael Richner, Leiter Media. (pd/mj)