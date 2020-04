Stihl ist für Profi-Motorsägen bekannt, bietet aber auch ein breites Sortiment für alle Arbeiten rund um Haus und Garten. Genau das kommuniziert die Frühlingskampagne von Wunderman Thompson, die sich explizit an Privatanwender richtet: Wer sich für ein Gerät von Stihl entscheidet, hat nicht bloss einen Rasenmäher, Laubbläser oder Hochdruckreiniger an seiner Seite – sondern einen zuverlässigen Team-Partner.



Die Onlinefilme zeigen in schnellen Schnitten, mit welchen Produktvorteilen verschiedene Stihl-Geräte ihren Besitzerinnen und Besitzern die Gartenarbeit erleichtern – ohne dabei zu didaktisch zu werden. Sämtliche Werbemittel führen auf eine Microsite, wo jeder seinen passenden Teampartner sowie einen Online-Fachhändler in der Nähe findet, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.



Die Filme sind ab sofort als Pre-Roll, Bumper und Social Media Ads in der ganzen Schweiz zu sehen und werden von diversen Display Ads sowie Printanzeigen begleitet.

Verantwortlich bei Stihl Vertriebs AG: Sandra Bruderer (Leiterin Marketing und Kommunikation), Ina Martin (Projektmanagerin Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (CCO), Michael Gallmann (AD), Julia Staub (Text), Stéphanie Bertschi, Stephan Lanz (Beratung), Matthias Meier, Diego Martinez (UX), Robert Seidel (Programmierung), An Le (DTP). Produktion: Rosas and Co Films AG, Regie und Fotografie: Noe Flum. (pd/cbe)