Lobeco: Denner-Serie mit Content Creator Gino

Publiziert am 18.08.2026

Der Discounter hat am Montag eine fünfteilige Videoserie mit dem Content Creator Gino Andereggen auf seinen Social-Media-Kanälen gestartet. Konzipiert und produziert hat die Kampagne die Zürcher Agentur Lobeco unter der kreativen Leitung von Carsten Jamrow.

Die Serie zeigt Andereggen in einer inszenierten Handlung: Vom «Blindtest», bei dem er Denner-Produkte besser findet als erwartet, über ein «Job Interview» in einer Denner-Filiale bis zum fiktiven Einstieg als Mitarbeiter des Discounters. Die letzte Episode mit dem Titel «Der Beweis» verknüpft die rot-weisse Markenfarbe Denners mit der Schweizer Flagge und verweist auf das Gründungsjahr 1860.

Für Denner tritt Social-Media-Leiterin Sara Zanon in der Mitteilung auf: «Wie Gino geht es vielen Kundinnen und Kunden. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah.» Sie verweist auf die Filialdichte des Unternehmens mit über 870 Standorten in der Schweiz.

Carsten Jamrow, Creative Director bei Lobeco, begründet den kreativen Ansatz: «Wir wollten Swissness ohne Pathos. Als Traditionsunternehmen weiss Denner, wie die Schweiz tickt.» Andereggen selbst wird mit den Worten zitiert, er habe «lange genug im Ausland eingekauft» und freue sich, «wieder zuhause posten zu können» – eine Anspielung, die im Rahmen der Kampagnenerzählung zu verstehen ist und keine dokumentierte Aussage über sein tatsächliches Konsumverhalten darstellt.

Lobeco bezeichnet das Format als fortlaufend angelegt. (pd/cbe)