Cannes Lions 26: «Der Aufwand für Jurys ist massiv gestiegen»

Publiziert am 30.06.2026

Vier Schweizer Löwen am Cannes Lions International Festival of Creativity 2026, so viele wie seit 2019 nicht mehr (persoenlich.com berichtete). Den grössten Anteil daran hat On mit dem Film «Shape of Dreams» für die Kollektion mit Zendaya, inszeniert von Oscar-Preisträger Spike Jonze – Gold in Film Craft für die Regie, dazu zweimal Silber. Entwickelt wurde die Kampagne inhouse in der Schweiz bei einem rund 80-köpfigen Kreativteam – «ein grosses Kreativuniversum in Zürich-West», wie es persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck nennt.

Die Schweiz reichte 16 Prozent mehr Arbeiten ein als im Vorjahr – gegen den weltweiten Trend: International ging die Zahl der Einreichungen um ein Viertel zurück, ein historischer Tiefstand. Auslöser waren die neuen Integritäts-Standards nach dem Skandal um die brasilianische Agentur DM9, die ihren Grand Prix wegen Manipulationsverdachts zurückgeben musste. Die Jurys seien entsprechend angehalten gewesen, strenger zu prüfen: «Der Aufwand für Jurys ist massiv gestiegen», so Beck.

Zum FDP-Markenauftritt mit dem Claim «Für alle, die den Wecker stellen» sagt Verleger Matthias Ackeret, der Slogan sei «vielleicht auch ein Seitenhieb» an SP-Co-Präsident Cedric Wermuth, der einst sagte, er beginne erst später am Morgen zu arbeiten. Als Vertreter der Werbeindustrie attestiert er der Agentur DS Studio mit seinem Chef David Schärer handwerkliche Qualität: «Das ist sehr gut gemacht, der Film ist sehr stilvoll.»

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)