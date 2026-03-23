ESE Agency: Der Osterhase wird Markenbotschafter

Hauptfigur der Frühlingskampagne von Denner ist der Osterhase. Der flauschige Markenbotschafter ist auf verschiedenen Kanälen präsent – im TV, auf Social Media, in Eigenmedien sowie am Point-of-Sale, wo er bereits seine Eier verteilt hat. Umgesetzt wurde die Idee von der Zürcher Kreativagentur ESE Agency, teilt diese mit.
Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die Oster-Deals des Discounters. ESE Agency setzt dabei bewusst auf Zurückhaltung: Statt lauter Werbebotschaften steht der sogenannte «Jöh-Effekt» im Vordergrund.
Die Kampagne soll durch Niedlichkeit und Witz punkten und klassischer Osterkommunikation einen neuen Dreh geben. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Denner: René Emmerich, Sabrina Heid, Sara Zanon; verantwortlich bei ESE Agency: Elia Binelli, Severin Gamper, Tamila Ineichen, Damian Steffen (Konzept), Tamila Ineichen, Mirco Hunziker, Adrian Rupp, Lino Haltinner, Ian Weber, Noah Rakic (Produktion).