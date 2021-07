Metzger Rottmann Bürge: Der Titlis wird zum Spacecamp

Diesen Sommer machen die Titlis Bergbahnen und die Agentur Metzger Rottmann Bürge (MRB) den Titlis zum Spacecamp. Denn auf über 3020 Metern fühlt sich alles ein bisschen intensiver an und es herrschen ideale Bedingungen für eine spektakuläre Aussicht weit über den Horizont bis ins ferne Weltall. Und all das inmitten einer überirdisch schönen Gletscherlandschaft, die sich auch unterirdisch entdecken lässt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die exklusive Nacht unter den Sternen in der futuristischen Ecocapsule sei wie von einem anderen Planeten – «und leider bis auf weiteres schon ausgebucht».

Beworben wird das ganze Sommerangebot im Rahmen der «This is it»-Kommunikation mit einer Digitalkampagne und auf titlis.ch/spacecamp.

Verantwortlich bei Titlis Bergbahnen: Urs Egli (Leiter Marketing), Peter Niederberger (Sales Manager Overseas); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Cyrill Wirz, Frederick Rossmann (Kreation), Giacomo Wyss (Bildbearbeitung), Silvan Metzger und Bettina Righetto (Beratung), Carol Hämmig (Digitalkampagne), Go4Web (Programmierung Website). (pd/cbe)