Migros: Detailhändlerin will einen Teil der Werbung intern umsetzen

Die Migros Supermarkt AG etabliert eine Inhouse-Kreation am Standort Zürich. Das neue Team soll Marketingaktivitäten wie Neuheiten-Anzeigen, Eröffnungskonzepte und weitere Kampagnen intern entwickeln und umsetzen – «ohne Umweg über Agenturen», wie es in entsprechenden Stellenausschreibungen heisst.

Auf Anfrage betont Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Leiterin Medienstelle beim Migros-Genossenschafts-Bund, dass man weiterhin intensiv mit Agenturpartnern zusammenarbeiten werde. «Die Marketingkommunikation verändert sich stark, vor allem durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, die diesen Wandel noch beschleunigen», sagt sie. «Für uns als Migros ist es deshalb von grosser Bedeutung, eigene Erfahrungen zu sammeln, um Schritt zu halten und die Zukunft aktiv mitzugestalten.»

Drei Jobs ausgeschrieben

Für den Aufbau der Inhouse-Agentur werden drei Positionen ausgeschrieben: ein Lead Art Creator für die fachliche Führung des Teams sowie den Aufbau und die Optimierung der Inhouse Creation, ein Art Creator für die Konzeption und Umsetzung von Inseraten, Plakaten, Digital Ads und Motion-Assets sowie ein Copywriter für eine konsistente Markenstimme und die Entwicklung von Headlines und Copies für Print, Digital und Display.

Das Team wird im Bereich Campaigning & Sponsoring angesiedelt und produziert unter anderem Inserate, Neuheiten-Kommunikation, Cumulus-Umsetzungen, Eigenmarken-Auftritte und grafische Sponsoring-Arbeiten. Zu den Aufgaben gehören die Erstellung von Motion-Assets wie animierten Bannern sowie die Nutzung von KI-Tools zur Produktion von Visuals und Texten.

Die Stellen sind per sofort oder nach Vereinbarung mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent in Zürich zu besetzen. Das Unternehmen bietet ein mobil-flexibles Arbeitsmodell mit rund 40 Prozent Homeoffice-Anteil. Rémy Müller, Leiter Marketing & Kommunikation bei Migros, schrieb am Dienstag auf LinkedIn, das Unternehmen suche «ein kleines, schlagkräftiges Team, das schnell, mutig und hands-on arbeitet», bestehend aus kreativen Köpfen, «die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und Dinge wirklich umzusetzen».





