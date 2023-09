Heimat Zürich: Die Agentur verlässt das TBWA-Netzwerk

Heimat Zürich wird zur inhabergeführten Agentur und trennt sich vom TBWA-Netzwerk. Die bisherigen Partner Nico Ammann und Simon Rehsche übernehmen alle Anteile an der Agentur, wie sie gegenüber persoenlich.com bestätigen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, wie es auf Anfrage heisst.

2016 startete Heimat Zürich als Teil der Heimat-Gruppe, die zum globalen TBWA-Netzwerk und damit zur Omnicom gehört. Geschäftsführer waren von Beginn weg Simon Rehsche (Strategie) und Nico Ammann (Kreation). «Der Gründung folgten über die letzten Jahre wiederholt Gewinne namhafter Kunden, für die Heimat Zürich viele aufsehenerregende Kampagnen entwickelte», heisst es seitens der Agentur. Und weiter: «Mit einer eigenen Handschrift, die sich bis heute durch die Verschmelzung von klaren Strategien mit konsequenter Kreation auszeichnet, positionierte sich die Agentur schnell im Feld der führenden Schweizer Kreativagenturen.»

Im achten Jahr des Bestehens folgt nun der überraschende Schritt: Heimat Zürich trennte sich Ende August vom bis anhin die Mehrheit der Anteile haltenden Netzwerk TBWA und wird damit zur unabhängigen, inhabergeführten Agentur. Nico Ammann und Simon Rehsche halten künftig sämtliche Anteile. Wie persoenlich.com weiss, wurden Mitarbeitende und Kunden am Dienstag informiert. Es kommt zu keinem Stellenabbau, heisst es auf Anfrage.

Das Ziel einer Trennung von der global agierenden Omnicom-Gruppe habe sich in Zürich über die letzten Jahre aus unterschiedlichen Gründen konkretisiert. «Dank dem Alleingang und der unternehmerischen Unabhängigkeit kann sich Heimat noch besser darauf konzentrieren, was die Agentur schon immer am liebsten macht: Ideen für Kommunikation, die Marken für Menschen interessant und allen Beteiligten Freude macht», heisst es zur Begründung.

Heimat Zürich verantwortet als Leadagentur unter anderem Kampagnen der Bank Cler, der Post, Sky, Wingo und Wernli. Neben der Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen für weitere Kunden quer durch alle Branchen arbeitet die Agentur auch für politische Auftraggeber und NGOs. (pd/cbe)