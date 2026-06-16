Publiziert am 16.06.2026

Eine schief singende Hula-Tänzerin und eine latent bedrohliche Badeente haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Und doch verbindet die beiden etwas Entscheidendes: Sie können gar nicht aufhören, über Yallo zu reden.

Mit der neuen Kampagne «Da reden jetzt alle drüber» lanciert die Kreativagentur Sir Mary für den Mobilfunk- und Internetanbieter Yallo eine konsequent KI-gestützte Digital-Kampagne, die auf das Unerwartete setzt. Statt klassischer Testimonials übernehmen absurd-alltägliche Figuren die Rolle der Markenbotschafter – und das mit einer gewissen Hartnäckigkeit, wie es in einer Mitteilung.

Das Konzept folgt einer einfachen Logik: Die Angebote von Yallo sind attraktiv genug, um Gesprächsthema zu werden – egal, wer spricht. «Unser Ziel war, eine konsequent KI-generierte, performanceorientierte Kampagne zu schaffen, die mit einem augenzwinkernden Humor schnell auf den Punkt kommt und sich auf die Angebote konzentriert», wird Veit Kment, Chief Consumer Officer Flanker Brands bei Sunrise, zitiert.

Die Kampagne umfasst vier Online-Videos sowie Umsetzungen für DOOH und Social Media. Sie richtet sich an preisbewusste, digital affine Kundinnen und Kunden, die einfache und transparente Lösungen suchen – kurz: an genau jene, für die Yallo gemacht ist. (pd/cbe)