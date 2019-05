Thjnk Zürich: Die Chemie zum Kunden stimmt

Im Pitch um die Schweizer Entkalker-Marke Durgol hat sich Thjnk Zürich durchgesetzt. Die Agentur wird das im zürcherischen Dällikon ansässige Familienunternehmen Düring AG ab sofort kommunikativ unterstützen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Aktuell stehe die Realisation eines neuen Spots für den Kaffeemaschinen-Spezialentkalker «Durgol Swiss Espresso» an, der ab Herbst in der DACH-Region zum Einsatz kommen soll.

Durgol sei «das Schweizer Original gegen Kalk», heisst es in der Mitteilung weiter. 1951 von Marie Düring-Keller erfunden, ist die Marke mittlerweile auch international unterwegs: Marktführer in der Schweiz und in Österreich, in Deutschland auf Wachstumskurs und insgesamt in über 40 Ländern erhältlich. (pd/eh)