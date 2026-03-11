Publiziert am 11.03.2026

Im Zentrum der neuen McDonald’s-Kampagne steht erneut der McCrispy, ergänzt durch neue Varianten. Die Kampagne ist national auf TV, Out-of-Home, Digital-out-of-Home und Social Media ausgerichtet, teilt die verantwortliche Agentur TBWA\Zürich mit.

Der neue TV-Spot knüpft bewusst an den Vorjahresauftritt an: Derselbe Protagonist führt mit Augenzwinkern durch die Welt von McDonald's und bringt die Botschaft humorvoll auf den Punkt – wer komme, komme wegen Chicken. Die Inszenierung setzt auf Kontinuität und Wiedererkennungswert, um die Markenpositionierung im Chicken-Segment weiter zu festigen.

Für McDonald's ist die Kampagne Teil einer bewussten strategischen Akzentverschiebung. «Das Chicken-Segment ist mittlerweile stark gewachsen und genauso McDonald's», sagt Kampagnen-Verantwortliche Morgane Zillweger. Die Marke, traditionell für Burger bekannt, will sich schweizweit als erste Adresse für Chicken-Produkte etablieren – und damit Konkurrenten im Poulet-Segment direkter herausfordern. (pd/spo)