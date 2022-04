In ihrer ersten gemeinsamen Arbeit starten Decathlon und Jung von Matt Limmat gemeinsam in den Frühling – und gehen erstmal zelten. Die Marke Decathlon ist seit 2017 in der ganzen Schweiz präsent und geniesst vor allem in der Romandie einen hohen Bekanntheitsgrad. Nun will der Sportartikelhändler und -hersteller auch im Rest der Schweiz die Nummer 1 der Sport-Retailer werden, wie es in der Mitteilung heisst.





Gemeinsam haben die Teams von Decathlon und Jung von Matt Limmat eine umfangreiche Werbeplattform erarbeitet, die ihren Auftakt im Frühling 2022 mit einer Outdoorkampagne feiert. Im Zentrum steht die Eigenmarke aus eigener Entwicklung: Das Quechua-Zelt von Decathlon. Das Zelt ist in nur zwei Sekunden auf- und wieder abgebaut. In einer breit angelegten Kampagne, die schweizweit ausgestrahlt wird und OOH-, DOOH-Massnahmen sowie Social Media Assets umfasst, soll das Zelt die Herzen der Outdoor- und Festivalfans höherschlagen lassen.

Im Kern der gesamten Markenplattform und damit auch der aktuellen Kampagne steht die geteilte Sport-DNA der Schweizer und Decathlon. Mit durchschnittlich 4,5 Sportarten pro Kopf haben sich die Schweizerinnen nämlich ganz dem Sport verschrieben. Genau wie Decathlon: Die Mitarbeitenden der hauseigenen Marken würden die Produkte selbst entwickeln, testen und verbessern, heisst es.

