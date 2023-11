Noch bis am 12. November finden die Kurzfiimtage Winterthur statt. Rund um Programm und Wettbewerbe werden zahlreiche Side-Events in der Eulachstadt organisiert: von Kunst über Konzerte zu Partys.





In der Kommunikationskampagne spielt der Festivaltrailer der Regisseurin Nefeli Chrysa Avgeris die Hauptrolle, leichtfüssig eingebettet in lebendig-plakatives Design, heisst es in der Mitteilung. Die Kampagne dramatisiert die Essenz des Kurzfilms, indem sie die Story auf zwei Szenen verdichtet: Setup und Payoff, Aktion und Reaktion, Anfang und Ende.

Die Kampagne ist auf Plakaten, DOOH, Anzeigen, im Kino und online sowie am Festival selbst zu sehen.

Verantwortlich bei den IKW: Ivana Frigo (Kommunikation), Stefan Dobler (kaufmännische Leitung), John Canciani (künstlerische Leitung); Strategie, Konzept und Kreation: POP Creative Services, Roli Hofer, Michi Benz; Festival-Trailer: Nefeli Chrysa Avgeris (Regie), Paul Sonntag (DoP), Philipp Ritler, Luzius Fischer (Producer, Dynamic Frame. (pd/wid)