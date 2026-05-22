Kreisvier: Die Freiheitstatue in den Schatten gestellt

Publiziert am 22.05.2026

Das Matterhorn wirft einen langen Schatten. So lang, dass er die bekanntesten Wahrzeichen der Welt verdeckt. Das zeigt die neue Kampagne, die seit Freitag auf Out-of-Home-Flächen, Display Ads und Social Media zu sehen ist.

Entwickelt wurde sie von der Basler Agentur Kreisvier, heisst es in einer Mitteilung. Dabei handelt es sich um die erste Zusammenarbeit mit Zermatt Tourismus. Executive Creative Director David Lübke beschreibt die Entstehung als «ideales Zusammenspiel zwischen Kreation, Craft und KI»: Die Bilder entstanden in reiner Handarbeit, für die Bewegtbildumsetzung kam zusätzlich KI zum Einsatz.

Zermatt-Kurdirektor Daniel Luggen gibt sich in der Mitteilung selbstironisch: Das «Hore» stelle schliesslich auch Zermatt selbst regelmässig in den Schatten. Den eigentlichen Kontext liefert er gleich mit: In der aktuellen geopolitischen Lage fragten sich viele, ob Ferien in der Schweiz nicht die unkompliziertere Wahl seien. Die Kampagne richtet sich an die Schweizer Bevölkerung sowie Gäste aus den Nahmärkten und soll diese für einen Sommeraufenthalt am Fusse des Matterhorns gewinnen. (pd/spo)