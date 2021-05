Smadooh Media: Die Glacé-Saison ist eröffnet

Am 3. Mai 2021 startete die Ice Cream-Saison mit Froneri auf den Screens von Smadooh Media, die schweizweit in allen Gidor Coiffure-Filialen im Einsatz stehen. In den drei Spots werden gemäss Mitteilung drei neue Glacé-Sorten von Froneri beworben mit dem Hinweis, dass diese bei Coop erhältlich sind.





Froneri, der innovative Glacéspezialist aus der Schweiz, setzt auf Smadoo Media als Ergänzung zu seinen weiteren Werbemassnahmen. «Wir von Froneri sind immer interessiert neue Werbeformen auszuprobieren», wird Lisa Possiel, Marketing Manager von Froneri Switzerland, in der Mitteilung zitiert. «Das smadooh Netzwerk ist sehr interessant, da der Konsument sich in einer Wohlfühl-Atmosphäre befindet und die Sichtbarkeit auf das Tablet und somit unsere Werbung garantiert ist.»

Auch die verantwortliche Agentur Zenith Media ist überzeugt, dass die neue Werbemöglichkeiten von Smadooh Media mit spannenden Ansätzen eine innovative Ergänzung für eine gelungene Werbekampagne bietet. «Als Agentur sind wir immer auf der Suche nach neuen relevanten Werbemöglichkeiten für unsere Kunden. Smadooh hat ein spannendes Angebot im Bereich Bewegtbildwerbung lanciert, welches wir für Froneri einsetzen, um Konsumenten an zentralen Standorten und in einem positiven Moment zu erreichen», sagt Stefan Lohrer, Account Director Zenith Media. (pd/lom)