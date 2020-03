Agentur am Flughafen: Die Marke Elco «hygge» gemacht

Heizungsanbieter neigen dazu, in ihrer Markenkommunikation ihre Anlagen und Installationen toll fotografiert zu zeigen, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Praxis stehen diese jedoch meist im unattraktivsten Raum eines Gebäudes. Dies kommt nicht zuletzt daher, da Heizungsanbieter bis anhin vornehmlich mit Installateuren und nicht mit Hausbesitzern kommunizierten. So auch Elcotherm.

Um den Kundennutzen, nämlich das Erwärmen von Wohnräumen oder Trinkwasser in den Vordergrund zu rücken, ist Elcotherm bei der Agentur am Flughafen an Bord gegangen. Die Kreativen aus Altenrhein haben daraufhin eine durchgängige Markengeschichte entwickelt.

Im Zentrum steht das aus Skandinavien stammende Lebensgefühl «Hygge», das im Wesentlichen eine gemütliche, herzliche und wohlwarme Atmosphäre, in der man die wertvollen Stunden des Lebens zusammen mit guten Leuten geniesst, beschreibt. Genau für dieses «Hygge»-Klima sorgt Elco mit seinen Heizsystemen. Weitere, zielgruppenfokussierte «Hygge»-Massnahmen von Elcotherm werden in Kürze zu sehen sein.





Verantwortlich bei Elcotherm: Markus Schlageter (Leiter Solution Center, Mitglied der GL), René Grosswiler (Leiter Marketing Services), Claudia Oettl (Manager Marketing Services), Eliane Gees (Marketing Services Specialist), Andry Donatsch (Leiter Service Marketing und Connectivity), Sarah Lendi (Projektmanager Service und Connectivity); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Ketil Eggum (Grafik), Miriam Egli (Text), Julia Lüchinger (Beratung und Mediaplanung), Studio Ignatov (Fotografie). (pd/lol)