Carrosserie Suisse: Die neue Marke sichtbar machen

Die neue Werbekampagne soll darauf aufmerksam machen, dass der Name «Schweizerischer Carrosserieverband VSCI» Geschichte ist und auf den neuen Brand aufmerksam machen. Für Carrosserie Suisse war das Rebranding ein Grossprojekt, das nun in einer Werbekampagne seinen vorläufigen Höhepunkt findet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Werbekampagne, die am Montag gestartet ist und bis Dezember läuft, habe aus Sicht des Verbandes verschiedene Ziele.

So solle sie als Erstes dazu dienen, den Bekanntheitsgrad des neuen Brands «Carrosserie Suisse» in der Deutschschweiz und im Tessin zu steigern. Als zweiter Punkt solle die Kampagne die Verbandsmitglieder als «qualifizierte» Anbieter von Glas-, Blech- und Lackschadenreparaturen positionieren. Das dritte Ziel für den Verband sei es, dass sich die Betriebe mit dem neuen Namen identifizieren, sich dazu bekennen und aufgrund dessen die Umbeschriftung ihres Betriebes motivierter und rascher vornehmen.

«Die Werbekampagne ist klein, aber fein. Wir konnten mit unseren Ressourcen eine Aktion auf die Beine stellen, die über verschiedene Kanäle gestreut wird und so mit Sicherheit eine hohe Reichweite erlangt. In diesem Sinne: Bei Glas-, Blech- und Lackschaden direkt zum Carrossier», wie es abschliessend in der Mitteilung heisst. (pd/lol)