Openroom: Die Schweiz wählt echten Schweizer Geschmack

Am 22. Oktober werden alle Schweizer an die Urne gehen, um in Bern die Vertreter der Kantone zu wählen. Für diejenigen, die nicht wählen können – aber auch selbstverständlich für diejenigen, die wählen werden –, empfiehlt die AOP-IGP Vereinigung echte und authentische Schweizer Produkte mit ihren Qualitätszeichen zu wählen.

Die Sujets der Rätselkampagne mit Wettbewerb werden in verschiedenen Fremdsprachen präsentiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Fremdsprachen seien so gewählt worden, dass die meisten Passanten sie nicht lesen oder nicht verstehen können. Ziel dabei sei, deren Neugier zu erwecken. Wer den QR-Code scannt, erfährt den Originaltext auf dem Plakat und kann am Wettbewerb teilnehmen.

Die 41 Schweizer AOP-IGP-Produkte sind laut Mitteilung «im ganzen Land und viele von ihnen auch im Ausland, wahre Botschafter der regionalen Exzellenz – echt schweizerische Werte mit Tradition, die weit über die Landesgrenzen hinaus gefragt und geschätzt werden».

Der schweizweite Aushang mit F12-Poster, E-Panel und Screens wird durch eine Onlinepräsenz in den sozialen Medien unterstützt.

