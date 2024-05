Cannes Lions 2024: Die Swiss Party pausiert ein weiteres Mal

Eine Hiobsbotschaft für Schweizer Werberinnen und Werber, die jeweils gerne an das Cannes Lions International Festival of Creativity reisen: «Wir machen keine Swiss Party 2024», sagt Susann Vogel, Geschäftsführerin der Swissfilm Association, auf Anfrage von persoenlich.com.

Schon im letzten Jahr fand die Swiss Party nicht statt. Damals hiess es, man werde beobachten und dann neu entscheiden, ob wiederum eine Swiss Party durchgeführt werden soll (persoenlich.com berichtete). Für den Vorstand der Swissfilm Association ist mittlerweile klar: «Wir glauben an Cannes», so Vogel. «Wir sind ernsthaft daran zu prüfen, ob die Swiss Party 2025 wieder stattfinden kann.» 2024 nutze man für Abklärungen und die Planung.

Die letzte Swiss Party fand 2019 an der Plage du Midi statt. Nach einer längeren durch die Corona-Pandemie bedingten Pause gab es 2022 ein etwas kleiner dimensioniertes Get-togheter am Mittag.

Statt an der Croisette in Frankreich feiern geladene Gäste in diesem Jahr hoch über dem Zürichsee in der Villa Sihlberg. Wie schon 2023 führt die Swissfilm Association im Rahmen der Creative Days einen Abendevent durch.

Am Strand wird dennoch grilliert

Das Kreativfestival in Cannes findet in diesem Jahr vom 17. bis 21. Juni 2024 statt. Mittlerweile ebenfalls fester Bestandteil aus Schweizer Sicht ist das von Weischer.Cinema durchgeführte Swiss BBQ. «Das Swiss BBQ findet wie gewohnt statt», bestätigt Christof Kaufmann, CEO von Schweiz-Repräsentant Weischer.Cinema, auf Anfrage. Dieses soll zur Festivalhalbzeit am Mittwochmittag, 19. Juni, im Restaurant O'Key Beach stattfinden – wie im letzten Jahr.

«Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem ADC in diesem Jahr wieder vier Young-Lions-Teams in Cannes antreten lassen können», so Kaufmann weiter. «Es gibt schliesslich einen bronzenen Löwen in der Kategorie Media vom letzten Jahr zu verteidigen.» 2023 überzeugten Sophia-Maria Kramer und Ana Gabriela Oetliker von Jung von Matt beim Nachwuchswettbewerb: Es gab Bronze für die Arbeit «Adivism».