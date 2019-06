Cannes Lions 2019: So feiern die Schweizer am Plage du Midi

Ein Silber-Löwe, vier Bronze-Löwen – so die vorläufige Bilanz am Abend vor dem letzten Cannes-Lions-Tag. Am Donnerstagabend ging die Schweiz nämlich leer aus. Genauso, wie bereits im Vorjahr.

Mit einem entscheidenden Unterschied: Am Freitag könnten noch weitere Löwen dazukommen. Thjnk Zürich und Publicis sind mit Arbeiten in der Königskategorie Film nominiert (persoenlich.com berichtete). Und könnten so bei einem Gewinn die schwache Ausbeute vom Vorjahr etwas aufbessern.

Dies war denn auch eines der Gesprächsthemen an der Swiss Party vom Donnerstagabend. Zum ersten Mal fand diese an einer neuen Location statt – die bisherige Miramar Beach direkt an der Croisette wurde in diesem Jahr vom globalen Konzern WPP besetzt.

Am Networking-Anlass kam Frank Bodin, Präsident des Art Directors Club Schweiz, auf die immer schmälere Präsenz der Schweizer Kreativen in Cannes zu sprechen: «Cannes ist teuer, aber Cannes ist auch eine Chance», sagte er vor den rund 110 Anwesenden. Es gebe die Agentur A und B und der Unterschied zeige sich darin, eine Kultur zu bilden, die gemeinsam feiern, sich gemeinsam über kreative Highlights freuen und sich gemeinsam weiterbilden beinhaltet.

Zum Schluss forderte Bodin die Agenturen auf, im nächsten Jahr wieder «mit mehr Elan hier hinunterzukommen.» Danach eröffnete Peter Beck, Präsident der Swissfilm Association, das Buffet. Kurz nachdem der DJ von Massive Music für Sound sorgte, zog es die ersten auf die Tanzfläche. (wid/cbe)

persoenlich.com verkündet laufend Shortlists und Gewinner des Cannes Lions Festivals an der Côte d'Azur, welches noch bis am Freitag, 21. Juni stattfindet. Alle Artikel und Interviews zu den Werbe-Weltmeisterschaften finden Sie hier.