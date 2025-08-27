Publiziert am 27.08.2025

Das Internet ist auch für Kinder und Jugendliche kein geschützter Raum: Fast die Hälfte aller Jugendlichen erlebt sexuelle Belästigung online, und auf vielen Plattformen dauert es nur Minuten, bis sie mit pädokriminellen Nachrichten konfrontiert werden. Die neue Kampagne von Kinderschutz Schweiz und der Neu Creative Agency will diese Gefahr sichtbar machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein Spot zeigt Sprechblasen, die für die problematische Kontaktaufnahme von Pädokriminellen stehen und die in einer idyllischen Wohnsiedlung erscheinen. Der Film zeigt, dass kein Raum behütet genug ist, um Kinder vor dieser Gefahr umfassend schützen zu können.

Der Spot läuft schweizweit auf diversen digitalen Kanälen sowie auf Out-of-Home-Screens und wird von mehreren Partnern getragen – darunter die nationale Plattform «Jugend und Medien» des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) und die kantonalen und städtischen Polizeikorps, das Bundesamt für Polizei (fedpol), das Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität (NEDIK) sowie mit Unterstützung von diversen Medienhäusern.

Ziel der Kampagne ist es, Eltern, Lehrpersonen und die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Erwachsene tragen die Verantwortung zu informieren, aufmerksam zu bleiben und sichere digitale Räume zu schaffen. Die Kampagne verweist zudem auf clickandstop.ch, die nationale Melde- und Beratungsstelle gegen Pädokriminalität im Netz. Parallel zur Sensibilisierungskampagne fordert Kinderschutz Schweiz einen stärkeren gesetzlichen Rahmen, um Kinder im digitalen Raum besser zu schützen. (pd/spo)