Ringier Brand Studio: Die Welt von Asics steht Kopf

Publiziert am 17.03.2025

Asics steht für «Anima Sana In Corpore Sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Essenziell dafür ist Bewegung, und genau diese hat das Ringier Brand Studio für die «Sport Style»-Kollektion von Asics in Szene gesetzt.

Die Imagekampagne zielt darauf ab, die Wahrnehmung von Asics sowohl im Sport- als auch im Streetstyle-Segment zu festigen, so heisst es in einer Mitteilung.











Unter dem Claim «Move your Body / Move your Mind» wird die Welt von Asics buchstäblich auf den Kopf gestellt, was in den Visuals und Videos ins Auge fällt. Es soll als Einladung gelten, durch körperliche Aktivität auch den Geist in Bewegung zu setzen.



Die 360-Grad-Kampagne wird online, auf Social Media und in Printmedien ausgespielt und durch informativen Content ergänzt. Eine Partnerschaft mit Rap-Überflieger Jule X bringt die SportStyle-Kollektion von Asics zu seinen Fans auf Social Media und in die Schweizer Clubs. (pd/awe)