Coca-Cola-Spots I Köppel-Inserat: «Diese Anzeige grenzt an Lesertäuschung»

Publiziert am 03.12.2024

«Mir gefällt, dass die Menschen wieder über Werbung diskutieren», sagt persönlich-Verleger in der aktuellen Folge vom persoenlich.com-Podcast. Gemeinsam mit Onlineredaktionsleiterin Michèle Widmer spricht er über internationale Weihnachtsspots – auch über die Kritik an der KI-generierten Weihnachtskampagne von Coca-Cola (persoenlich.com berichtete). «Bei Menschen ist der Einsatz von KI besonders irritierend», sagt Widmer dazu.

Zudem sprechen die beiden in der Podcast-Folge über das kritisierte Inserat von Roger Köppel in der NZZ vom Donnerstag (persoenlich.com berichtete). Widmer kritisiert, dass die Leserinnen und Leser mit einem solchen Inserat in die Irre geführt werden. Ackeret hält entgegen und sagt, das Inserat sei genügend gekennzeichnet. Er sieht die grössere Verwässerung durch die immer stärker ausgebauten PR-Abteilungen.

Es ist der letzte Auftritt von Michèle Widmer im persoenlich.com-Podcast. Die langjährige Onlineredaktionsleiterin verlässt den Verlag auf Ende Jahr (persoenlich.com berichtete). «Ich blicke auf verschiedene Highlights zurück», sagt Widmer in der Podcast-Folge. Die Onlineredaktion habe sich in den letzten Jahren stark professionalisiert.

