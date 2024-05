Publiziert am 23.05.2024

An der 62. D&AD-Preisverleihung sind am Mittwochabend in London insgesamt 652 Pencils vergeben worden – einige davon haben auch Schweizer Beteiligung.

So gewann die Arbeit «Up in Smoke» von Nomint London für WWF mit Sitz in der Schweiz gleich drei Trophäen: einen Yellow Pencil in der Kategorie «Animation/Traditional», einen Graphite Pencil in der Kategorie «Visual Effects/Practical Effects» und einen Graphite Pencil in der Kategorie «Production Design/Short Form»:



Die Arbeit «Audemars Piguet x Travis Scott» von Division Frankreich für den Schweizer Luxusuhrenhersteler Audemars Piguet gewann zwei Graphite Pencis, einmal in der Kategrorie «Luxury/Photography» und einmal in der Kategorie «Photography/Fashion & Beauty»:



Das Buch «Pink Chilli in a Bowl» der Schweizer Manuel und Isabelle Der Hagopian gewann einen Graphite Pencil in der Kategorie «Typography/Publications» sowie einen Wood Pencil in der Kategorie «Graphic Design/Catalogues, Brochures & Annual Reports». Eingereicht wurde die Arbeit von Practice Theory aus Singapur:



Team Farner aus der Schweiz holte einen Wood Pencil für die Arbeit «Giving a Voice to the Unheard», dies in der Kategorie «Impact/Initiative». Der Zürcher Behindertenrechtsaktivist Islam Alijaj wurde im Herbst in den Nationalrat gewählt. Der Wahlkampf des SP-Politikers wurde orchestriert von Farner (persoenlich.com berichtete).



Und «Breathe Through It» von David Madrid für Mondelēz Switzerland gewann einen Wood Pencil in der Kategorie «Writing for Advertising/Radio & Audio».

