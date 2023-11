Der steigende Fachkräftemangel ist im Einzelhandel zunehmend eine Herausforderung. Das spürt auch Manor. Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz sucht in allen Angebotsbereichen neue Mitarbeitende und preist die Vorzüge ihrer unterschiedlichen Berufe in einer neuen Kampagne an. Wie bereits im letzten Jahr wurde diese von Bühler & Bühler umgesetzt, heisst es in einer Mitteilung. Gemeinsam habe man 2023 den «Brand4Young Talents Awards» für die Nachwuchskampagne «Special Everyday – Like you!» gewonnen (persoenlich.com berichtete).

Ziel der neuen Social-Media-Kampagne ist es, dem durchgezogenen Image der Retail-Branche entgegenzuwirken. Zusammen mit anderen HR-Massnahmen will Manor das Bewusstsein für die positiven Seiten der Verkaufsberufe schärfen. Sie sind vielseitig und bieten gute Zukunftschancen. Ob in Bereichen wie Fashion, Einrichtung, Beauty, Food oder Spielwaren – Manor ist laut Mitteilung «eine erstklassige Arbeitgeberin mit einem grossen Spektrum an interessanten Stellen».

Ein knapp 20-sekündiger Hauptspot zeigt die Vorzüge aller Sparten, sechs Kurzclips gehen auf die einzelnen Bereiche ein. Gezeigt werden die kurzen Filme für 20- bis 60-jährige Jobsuchende auf YouTube, Instagram und Facebook. Nach der ersten Welle bis Ende November ist eine zweite Welle ab Anfang 2024 über zwei Monate geplant.

Zuständig bei Manor: Sherin Keller (Head of Employer Branding); zuständig bei Bühler & Bühler: Stephanie Geiger (Creative Director), Ronda Miller (Junior Consultant), Joséphine Rohrer (Text & Content Creator), Lea Fontana (Designer). (pd/cbe)