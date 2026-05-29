Publiziert am 29.05.2026

Aldi Suisse schärft sein Image als Discounter und rückt dabei dauerhafte Tiefpreise ins Zentrum – ohne Aktionsangebote, Kundenbindungsprogramme oder teure Standorte. Kommunikativ begleitet wird die Strategie von einer Kampagne unter dem Leitmotiv der «Aldi-Kinder». Die Grundidee der Imagekampagne Aldi-Kinder wurde zusammen mit Scholz&Friends bereits vor zehn Jahren entwickelt, präzisiert die Medienstelle auf Anfrage. Neu hat Aldi Suisse die Kampagne in Eigenkreation weiterentwickelt.

Die Kampagne soll an die Grundwerte des Discounters erinnern: günstige Preise, Schweizer Produkte, Bio-Angebot und ein übersichtliches Sortiment, heisst es in einer Mitteilung. «Unsere Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen, bei uns jederzeit den günstigsten Preis zu erhalten (…) denn wir sind der wahre Discounter der Schweiz. Nichts Unnötiges, kein Chichi – einfach tiefste Preise», wird Jérôme Meyer, Country Managing Director von Aldi Suisse, zitiert.

Konkret heisst das: Aldi Suisse schliesst teure Filialstandorte wie die Filiale neben der Zürcher Bahnhofstrasse. Der Discounter verzichtet ausserdem auf Nischenartikel. 90 Prozent des Sortiments bestehen bereits aus Eigenmarken, heisst es weiter. Auf ein Kundenbindungsprogramm wird ebenfalls bewusst verzichtet; stattdessen sollen die eingesparten Mittel direkt in Preissenkungen fliessen. Zudem werden alle Filialen für ein übersichtlicheres Einkaufserlebnis umgebaut. (pd/spo)