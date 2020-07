ADC Awards 2020: Doppel-Gold für «Ai Weiwei & Hornbach»

«ADC alea iacta est.» Erstmals in der Geschichte des ADC Switzerland musste die Jurierung in rein digitaler Form durchgeführt werden (persoenlich.com berichtete). In digitaler Form findet auch die Bekanntgabe der Resultate statt: 114 Arbeiten in 17 Kategorien haben es auf die Shortlist geschafft – und nun dürfen sich einige Auftraggeber und Agenturen über 31 Bronze-, 15 Silber- und 6 Goldwürfel freuen.

Gleich zweimal Gold abräumen konnte Neutral Zürich zusammen mit Heimat Berlin für «Ai Weiwei & Hornbach», und zwar in den Kategorien Kampagnen und PR. Die Idee: Kunst für alle. Und das nicht mit irgendeinem Künstler, sondern mit Ai Weiwei, der bekanntlich zu einem der aktuell einflussreichsten gehört. Das Medienecho und die Provokation auf dessen «Safty Jackets» waren eingeplant, schreibt der ADC in einer Mitteilung. Dass Neutral Ai Weiwei überzeugen konnten, Werbung für Hornbach zu machen, sei allein schon ein Kunststück und mache diese Kampagne zurecht zur grossen Gewinnerin des Jahrgangs 2019/20.



Gold gab es in der Kategorie Film auch für «X-Mas» von Galaxus, einem Spot mit dem Digitec Galaxus wörtlich für fröhliche Weihnachten sorgt. Zur Belustigung des Publikums geht bei der Studioaufnahme eines Weihnachtssongs mit bekannten Schweizer Sängerinnen und Sängern so einiges schief. Einmal mehr schafft es Digitec Galaxus mit Ironie die Werbeklischees auf die Schippe zu nehmen. «Das begeistert nicht nur das Publikum, sondern ist auch ganz im Sinne des ADC Switzerland», heisst es dazu. Die Weihnachtskampagne wurde zudem in der Kategorie Kampagnen mit einem Silberwürfel ausgezeichnet.



In der Kategorie Digital dürfen Schweiz Tourismus und ihre Agentur Hinderling Volkart jubeln: Die konzeptionell neu überdachte Website MySwitzerland.ch wurde von der Jury vergoldet. Eckpfeiler des Relaunches sind die Phasen «Dream, Plan, Go, Share». «Hinter der beeindruckenden Präsentation von über 45'000 Reisezielen in 16 Sprachen und der intuitiven User Journey stecken zudem zahlreiche konzeptionelle und technologische Innovationen», so der ADC.



Aus Jademiniaturen des Museums Rietberg wird ein Goldwürfel. «Das kleine Wunder» schaffte der Fotograf Felix Streuli zusammen mit Art Director Markus Rottmann in der Kategorie Design: «Aus den Schatten traten Giganten» heisst das aussergewöhnliche Buch, das auf bislang ungesehene Weise Jademiniaturen zeigt, heisst es.



Lange ist es her, dass in der Kategorie Klein-aber-fein Gold vergeben wurde, schreibt der ADC weiter. Diese Kategorie würdige Arbeiten für Auftraggeber mit sehr kleinen Budgets, aber um so grösseren Ideen. «Genau das hatten Jessica Rees und Partner Imad El Rayess für die Kleidermarke Habibi.

Die Idee: Mit dem auf den Kleidern kultig prangenden arabischen Schriftzug Habibi – was Liebling bedeutet – gegen die negative Konnotation der arabischen Kultur anzugehen. Das gefiel nicht nur den Käuferinnen und Käufern der Mode, sondern auch der ADC Goldjury.»

15 Silber- und 31 Bronzewürfel für glänzende Ideen

Gleich viermal Silber geht in die Westschweiz, und zwar an die Adresse der Genfer Niederlassung von Havas. Die Idee «Waiting Wins» für Canal+ glänzte in den Kategorien Direktmarketing, Ambient, Creative Media und Promotionen. Die Idee: Menschen für Canal+ dann gewinnen, wenn sie plötzlich besonders viel Zeit haben - also wenn sich der Abflug ihres Flugzeuges verspätet.

Ein crossmedialer Überflieger dieses Jahr ist die Idee «Catch a flight to Buenos Aires» der Agentur Thjnk für ihren Kunden Edelweiss Air. Sie wurde mit zwei Silberwürfeln in der Kategorie Digital unter Creative Data und Interactive Promotions ausgezeichnet und darüber hinaus mit Bronze und Shortlist in nicht weniger als vier weiteren Kategorien. Kernstück der Kampagne ist eine App mit einem integrierten Augmented-Reality-Spiel: Damit kann man den Himmel nach Edelweiss-Flugzeugen abscannen – jedes so eingefangene Edelweiss-Buenos-Aires-Flugzeug bedeutete eine Gewinnchance für einen Flug nach Argentinien.

Doppelt über Doppelsilber freuen darf sich die Agentur Ruf Lanz: Einerseits für die Hiltl-Kampagne «Kein Tier im Visier» und andererseits für die Rechtsschutzkampagne des K-Tipp in den Kategorien Anzeigen und Text. Wie toll auch im digitalen Zeitalter aussergewöhnlich gut gedachte und gemachte Printwerbung sein kann, zeigen die beiden Kampagnen und deren Umsetzungen auf exemplarische Weise.

Zweifach Silber holte Sir Mary mit «WTFold» für das faltbare Smartphone Galaxy Fold 5G von Samsung Electronics Switzerland. Zum Launch wurde eine Typographie entwickelt, die genauso aufgefaltet ist wie das Smartphone selbst.

Über einen Silberwürfel freuen dürfen sich auch die folgenden Auftraggeber und Agenturen: Digitec Galaxus in der Kategorie Online Filme Langformate mit dem Spot «Chatz» und das Tanzhaus Zürich in der Kategorie Design mit einer Arbeit des Studio Nicolas Schaltegger.

Eine Übersicht über alle Würfelgewinnerinnen und -gewinner finden Sie hier.

Der «Student of the Year» heisst Michael Kyburz

Ein grosses Anliegen des ADC Switzerland ist die Förderung und die Weiterbildung von kreativen Talenten, heisst es weiter. Im Rahmen der ADC Switzerland Awards werden Studierende und Absolventen von (Fach-)Hochschulen oder Privatschulen mit kreativem Schwerpunkt dazu aufgerufen, ihre besten Kreationen, Semester- oder Abschlussarbeiten in der Kategorie Students einzureichen. Die herausragendste Arbeit erhält die Auszeichnung «Student of the year». Sechs Arbeiten schafften eine Nominierung – die Auszeichnung geht an Michael Kyburz für die eindrückliche interaktive Webdoku «Abseiz – Ultras und Hooligans: Eine Gemeinschaft am Rande der Gesellschaft».

Bus statt Bühne

Dass die ADC-Gewinnerinnen und -Gewinner ihre Freude Corona-bedingt dieses Jahr nicht auf einer grossen Bühne an der ADC Gala zeigen dürfen, ist laut Mitteilung «jammerschade». Der ADC Switzerland habe aus der Not jedoch einen Film gemacht, im Photobooth-Bus, in welchem die Gold-Gewinnerinnen und -Gewinner ihrer Freude freie Fahrt lassen konnten. Für diese alternative, mediale Preisverleihung gebe es zwar keinen Würfel, «aber einen grossen Dank» an Daniela Berther und Remy Fabrikant sowie Tobias Fueter, Michèle Seligmann, Florian Nussbaumer, Felix Scherer und Jonas Schürmann von Stories.

An keinem anderen Kreativwettbewerb hierzulande sei die Messlatte für einen Gewinn in einer der 18 Kategorien derart hoch. Die ADC-Jurierung gelte darum zurecht als die Schweizer Meisterschaft der kommerziellen Kommunikation. «Natürlich wird im Nachgang immer das eine oder andere Resultat hinterfragt – und das ist gut so, weil genau das, was der ADC mit der alljährlichen Jurierung bezweckt: Die intensive Diskussion über gut und besser», heisst es weiter. Nur so würden neue Benchmarks entstehen, die inspirieren und motivieren, es besser zu machen. (pd/cbe)