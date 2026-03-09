Publiziert am 09.03.2026

Im Mittelpunkt stehen Alltagsszenen aus Kundensicht, die Themen wie Beratung, Sortimentsvielfalt und Kundennähe aufgreifen. Ein Kampagnenfilm verbindet mehrere kurze Episoden, in denen Schuhe als verbindendes Element dienen. Umgesetzt hat sie die Muttergesellschaft Deichmann, wie die Dosenbach-PR auf Anfrage mitteilt.













«Mit ‹Gut zu wissen› greifen wir ein Gefühl auf, das viele Menschen verbindet», wird Zanet Zabarac, Head of Marketing bei Dosenbach, in einer Medienmitteilung zitiert. Man wolle zeigen, wofür die Marke stehe: Nähe, Verbundenheit und Vertrauen.

Dosenbach bezeichnet sich als marktführenden Schuheinzelhändler der Schweiz und führt neben Eigenmarken international bekannte Brands wie Nike, Adidas, Puma, New Balance oder Skechers. (pd/nil)