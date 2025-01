Publiziert am 16.01.2025

Die Kommunikationsagentur CRK hat ein Kreativkonzept für eine neue Marketingkampagne der Gornergrat Bahn in Zermatt entwickelt. Im Zentrum der Kampagne stehen elf Kurzvideos, die aus der Perspektive einer Drohne die Angebote und Umgebung der Bergbahn zeigen.

Die Gornergrat Bahn befördert täglich tausende Touristen zum Gornergrat, wo Besucher neben einem Panoramablick auch Aktiv- und Kulinarikerlebnisse erwarten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Videos werden aus der Sicht einer Drohne gefilmt, die aus einem Polaris-Zug startet und topografische Highlights aufnimmt, bevor sie in den Händen eines Touristen landet.

Die Kampagne wird in den kommenden Monaten über verschiedene Kanäle ausgespielt, darunter Social Ads, Google Ads, Programmatic Ads und organische Social-Media-Posts. Ergänzend kommen Kooperationen mit Influencern, Print-Inserate in Magazinen, Kinospots, Plakatwerbung, Screens an Bahnhöfen und Railboards entlang der Strecke der Gornergrat Bahn zum Einsatz. (pd/cbe)