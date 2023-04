Das Sechseläuten ist die jahrhundertealte Tradition zum Frühlingsbeginn in Zürich und eines der populärsten Volksfeste der Deutschschweiz. Der Höhepunkt: Nach dem Umzug der Zünfte wird am Montag pünktlich um 18 Uhr der Böögg verbrannt.

Dieses Momentum nutzt Ruf Lanz für zwei ihrer Kunden auf unterschiedliche Art, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorliegt.

Zum einen im Rahmen der populären VBZ-Kampagne, die den Zürcher Traditionsanlass regelmässig mit einem Augenzwinkern aufgreift. Das aktuelle Motiv zeigt: Einmal im Jahr freuen sich sogar die umweltfreundlichen VBZ, wenn Männer auf Pferdestärken ihre Runden drehen und Zürich einnebeln. Das Sujet erscheint am Sechseläuten-Montag ganzseitig in 20 Minuten und wird flankierend auf den sozialen Kanälen der VBZ verbreitet (Facebook, Instagram und Twitter).

Auf ganz andere Weise nutzt Ruf Lanz das Sechseläuten für das Helly Hansen Workwear Center. Dort findet man Arbeitskleidung, die selbst unter widrigsten Bedingungen Schutz bietet. Um dies zu demonstrieren, hat Ruf Lanz den Böögg in eine Weltneuheit gesteckt: in Helly Hansen «Fyre», die brandneue feuerfeste Workwear. So würde der Knallkopf gar nicht explodieren, und es würde den ganzen Sommer verkaufsförderndes Helly-Hansen-Hudelwetter herrschen. Der feuerfeste Böögg ist auf Plakaten in und um den Verkaufsstandort in Wallisellen und in den sozialen Medien zu sehen.

