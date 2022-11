Mit einer Batteriekapazität von 2140 Wattstunden bietet das neue «Opium E-Bike» von Revolt Zycling eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern. Ein Wert, der im Markt seinesgleichen sucht, wie es in einer Mitteilung heisst. In einer Anzeige bewirbt der Schweizer Fahrradhersteller das Modell deshalb jetzt als Zweirad-Highlight, an dem sich die Konkurrenz die Zähne ausbeisst.

Die Ankündigung des neuen «Opium E-Bikes» habe an Europas grösster Fahrradmesse Eurobike viel Aufmerksamkeit erregt. Das S-Pedelec – wie die schnellen E-Bikes im Fachjargon genannt werden – verfügt laut Mitteilung «über modernste Technologien und die besten Komponenten, um zum täglichen Pendeln gerüstet zu sein». Dank leistungsstarker Motorenunterstützung würden Fahrerinnen und Fahrer weniger Kraft brauchen und auch auf längeren Touren kaum ins Schwitzen kommen.

Der offizielle Auslieferungsstart der ersten «Opium»-Serie ist für April 2023 geplant.

Hinter «Opium» steckt der Velo-Unternehmer George Merachtsakis, der mit der Auferstehung der Marke MTB Cycletech in der Branche gerade für Begeisterung sorgt. Unter eingefleischten Tourenradlern konnte sich die 1984 gegründete Kultmarke über die Jahrzehnte eine grosse Fangemeinde aufbauen.

Verantwortlich bei Revolt Zycling: George Merachtsakis (CEO), Leonhard Reibmayr (Design & Product Management, Art Direction), Simon Aldebert (Project Engineer); verantwortlich für das Konzept: Dieter Boller (Text). (pd/cbe)