Agentur am Flughafen: Ein einzelnes Pflaster als Einladung zum Handeln

Publiziert am 16.06.2025

Als «Soforthilfe» setzt der Spendenbrief auf ein taktiles Element. Die Geste ist einfach – die Wirkung direkt, schreibt die St. Galler Agentur am Flughafen zu ihrer jüngsten Arbeit für das SRK. Der Brief enthält ein einzelnes Pflaster. Wird es abgezogen, erscheint darunter der Spendenaufruf. Das Pflaster steht sinnbildlich für erste Hilfe – und wird zur Einladung zum Handeln: Wenn andernorts ein Pflaster nicht mehr reicht, braucht es das SRK. Die Kampagne erreicht Haushalte in sechsstelliger Höhe. Für das SRK bleibt der klassische Spendenbrief ein zentrales Instrument – gerade, wenn unmittelbare Wirkung gefragt ist. (pd/nil)