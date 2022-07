Wer regelmässig Kaugummis kaut, hat wöchentlich die Menge einer Plastik Kreditkarte im Mund, welche sich zu Mikroplastik zersetzt. Das Problem herkömmlicher Kaugummis: Sie sind aus Erdöl gemacht. Die Industrie deklariert es einfach als «Kaumasse». Aber hinter diesem unschuldigen Begriff verstecke sich nichts als synthetische Inhaltsstoffe, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Schweizer Startup Tree Gum möchte das mit ihren 100 Prozent natürlichen Kaugummis ändern. Drop8 unterstützt die Lancierung des jungen Brands mit Online- und Programmatic Digital Out of Home Werbemassnahmen.

Ziel der Kampagne war es, die Marke Tree Gum potenziellen Neukunden als natürliche Alternative zu herkömmlichen Erdöl basierten Kaugummis näher zu bringen. In einer zweiwöchigen Testphase waren die Tree Gum Kaugummis in allen Valora k-Kiosk Filialen gelistet. Um die Zielgruppe darauf aufmerksam zu machen, und zu animieren Tree Gum am k-Kiosk zu kaufen, wurden gezielte Online Display & Native Ads sowie Programmatic Digital Out of Home (PDOOH) Spots rund um die Point-of-Sales (POS) geschaltet.



In einem mehrwöchigen Prozess, welcher Patrick Th. Onken als Projektleiter & aka Chief Brand & Growth Hacker gemanaged hat, wurde im Vorfeld der Kampagne Strategie, KPI’s, Kreation der Werbemittel sowie die Abstimmung aller Massnahmen in einem kollaborativen Effort zwischen Kunde, Kreativagentur (l’Altro Design), Social Media (WAPS) und Drop8 (Programmatic Media) gemeinsam definiert.

Herzstück der Kampagne bildet die programmatische Ausspielung von PDOOH Spots rund um die k-Kiosk Filialen während einem rund zweiwöchigen Zeitraum. Die PDOOH Kampagne wurde ausschliesslich an Bahnhöfen während den Stosszeiten & in unmittelbarer Nähe zum POS ausgespielt. Zusätzlich wurde eine auf die PDOOH Kampagne abgestimmte Online Awareness Kampagne umgesetzt, um Konsumenten auch online anzusprechen.

Die PDOOH Flights, die Displays und Native Massnahmen haben dazu beigetragen, die Markein der Zielgruppe bekanntzumachen sowie den Verkauf in den k- Kiosk Filialen, wie auch an weiteren Verkaufsstandorten anzutreiben, wie es weiter heisst.

Leif Langenskiöld, Co-Gründer von Tree Gum, sagt laut Mitteilung: «Bereits mit Focuswater hatten wir sehr erfolgreich mit Drop8 zusammengearbeitet. Die Herausforderung mit Tree Gum war aufgrund der Budgetrestriktionen nochmals grösser. Drop8 hat auch hier bewiesen, dass sie effizient und punktgenau maximalen Output auch mit minimalem Input abliefern können.»

«Die Lancierung eines neuen Brands ist immer eine besondere Challenge. Die transparente Kommunikation mit dem Kunden und den Partneragenturen hat uns dazu verholfen, das Budget möglichst effizient und somit ohne Streuverluste oder Performanceeinbussen einzusetzen», so Monty Meier von Drop8 laut Mitteilung. (pd/mj)