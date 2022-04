Die leerstehende Aeschbachhalle in Aarau wird ab Ende April belebt. Mit AHA wollen die Betreiber beweisen, dass auch Aarau Kultur, Charme und Geschmack besitzt, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Die aktuelle, zweiteilige Kampagne soll die Bevölkerung zur Neueröffnung am kommenden Wochenende einladen. Beraten und unterstützt wurde AHA von der Zürcher Agentur Art.I.Schock.

Seit 2020 und dem Konkurs der vormaligen Betreiber steht die ehemalige Fabrikhalle im Aeschbachquartier nahe dem Aarauer Bahnhof leer. Eine Gruppe um den Veranstalter Dario Hauri ist angetreten, der Halle mit Restaurant, Bar, Konzerten und Events neues Leben einzuhauchen. Ihr Konzept sieht vor, der neue Treffpunkt mit einer besonderen Atmosphäre zu werden, in dem es immer Neues zu entdecken gibt.

Mit einer grossen Kampagne macht AHA derzeit die Aarauer Bevölkerung neugierig und lädt zur grossen Neueröffnung ein. Nach Teasersujets in den vergangenen Wochen sind aktuell die eigentlichen Eröffnungssujets zu sehen, in denen sich AHA als Ort der Begegnungen präsentiert. Dafür werden unter anderem Inserate, Flyer und Plakate, aber auch Busbeklebung und Social Media genutzt.

AHA wurde bereits seit der Konzepteingabe an die Besitzerin der Liegenschaft eng begleitet von der Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.Schock. Diese zeichnet für den kompletten Auftritt von Kommunikationskonzept über Logo, Farb- und Formwelt bis zur Leitidee für die Teaser- und Eröffnungskampagne. Sie hat auch die zahlreichen Werbemittel für die Kampagnen und den späteren Betrieb gestaltet.

Verantwortlich bei AHA: Silvan Meyer (Marketing), Dario Hauri (Marketing); verantwortlich bei art.I.schock: Nadine van den Berg (Beratung, Projektleitung), Sylvia Brüggemann (Beratung), Lukas Koller (Grafik). (pd/wid)