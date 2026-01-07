07.01.2026

50 Jahre ADC

Ein Podcast als Geschenk

Der Art Directors Club Switzerland feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag. Der persönlich-Verlag lanciert dazu eine Podcast-Serie, in der Kreative und Brancheninsider Einblicke in fünf Jahrzehnte Werbegeschichte geben.
50 Jahre ADC: Ein Podcast als Geschenk
Im Gespräch (v.l.): ADC-Initiant Theophil Butz und Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com. (Bild: Corinne Lüthi)
Publiziert am 07.01.2026

Diesen Samstag wird der ADC 50-jährig. Am Samstag, 10. Januar 1976, wurde der Kreativclub im oberen Stock der Zürcher «Kronenhalle» gegründet. Initiant war der bekannte Werber Theophil Butz (Bosch & Butz), der unter anderem zusammen mit dem späteren Erfolgsschriftsteller Martin Suter und dem Werbefilmer Ernst Wirz den Verein ins Leben rief.

Aus Anlass dieses Geburtstages schenkt der persönlich-Verlag dem ADC – mit Unterstützung der Migros – den Podcast «50 Jahre ADC», in dem während des Jubiläumsjahres jeweils zum Wochenende Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere berichten.

In der ersten Folge, die mit dem Newsletter vom Donnerstag erscheint, erzählt Theophil Butz von der Gründungsversammlung vor einem halben Jahrhundert und warum er indirekt Taufpate der Partners Group war. (ma)

Credits

Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.


