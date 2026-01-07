50 Jahre ADC: Ein Podcast als Geschenk

Publiziert am 07.01.2026

Diesen Samstag wird der ADC 50-jährig. Am Samstag, 10. Januar 1976, wurde der Kreativclub im oberen Stock der Zürcher «Kronenhalle» gegründet. Initiant war der bekannte Werber Theophil Butz (Bosch & Butz), der unter anderem zusammen mit dem späteren Erfolgsschriftsteller Martin Suter und dem Werbefilmer Ernst Wirz den Verein ins Leben rief.

Aus Anlass dieses Geburtstages schenkt der persönlich-Verlag dem ADC – mit Unterstützung der Migros – den Podcast «50 Jahre ADC», in dem während des Jubiläumsjahres jeweils zum Wochenende Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere berichten.

In der ersten Folge, die mit dem Newsletter vom Donnerstag erscheint, erzählt Theophil Butz von der Gründungsversammlung vor einem halben Jahrhundert und warum er indirekt Taufpate der Partners Group war. (ma)

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.