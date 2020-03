Serviceplan Suisse: Ein Selfie mit einer UP-Box

Für die Trinkwasser-Installationsbox von R. Nussbaum AG hat Serviceplan Suisse eine Kampagne kreiert. Das Produkt ermögliche eine sichere Planung, sei einfach und schnell montiert –und könne sehr energieeffizient und hygienisch betrieben werden, schreibt die verantwortliche Agentur in der Mitteilung dazu.

Unter diesen Gesichtspunkten hat Serviceplan Suisse eine humorvolle B2B-Kampagne konzipiert und realisiert. Sie basiert auf dem Gedanken, dass die UP-Box für Sanitäre einen neuen Standard definiert und dass sie gleichzeitig witzig aussieht – als hätte sie Augen, Nase und vier Beine. Grund genug, dass begeisterte Sanitäre gleich an Ort und Baustelle ein Selfie schiessen. Fotografisch adäquat umgesetzt von Jonathan Heyer.

Die Kampagne, die ab März 2020 on air ist, richtet sich direkt an die Sanitärbranche und umfasst diverse Print-und Online-Werbemittel: Vom Mailing, bei dem die UP-Box via Augmented Reality betrachtet werden kann, bis zum Video-Ad auf Facebook. Am POS wird zudem ein Wettbewerb gespielt: Werauf der Baustelle oder in einer Nussbaum-Filiale ein Selfie mit der neuen UP-Box macht und es postet, kann eines von fünf Smartphones gewinnen – oder diverse andere Preise, die Sanitären genauso viel Freude bereiten wie die neue UP-Box.

Verantwortlich bei der R. Nussbaum AG: Daniel Bader (Leitung Marketingkommunikation und PR), Ivana Covella (Teamleitung Marketing-Kommunikation und PR), Marion Nützi (Marketing-Kommunikationsplanerin), Miriam Eggmann (Digital Marketing & E-Commerce Manager; verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Nadja Tandler, Tizian Lienhard (Art Direction), Peter Liptak (Text), Michael Kathe, Nicolas Vontobel (Creative Direction), Carmen Anderegg, Barbara Häne (Produktion), Nathalie Jakober (Art Buying), Valmire Muji, Dominic Häuptli, Edi Walker (Beratung), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Plan.Net Performance(Media/SEA); Plan.Net Suisse(Realisierung AR App und Kampagne); Jonathan Heyer (Fotografie), All In Productions (Produktion), AschmannKlauser Postproduction (Bildbearbeitung), Mynd (Onlinefilm (pd/wid)