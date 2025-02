Fleurop: Ein Weckruf an Romantiker

Überfüllte Restaurants, ausgebuchte Hotels und lärmige Wellnesstempel: Mit einer neuen Kampagne ruft Fleurop am Tag der Liebe zu mehr Romantik und Zeit füreinander auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie das gehen soll? Ganz einfach – mit persönlich überbrachten Blumen!

Der Valentinstag lässt die Herzen höherschlagen. Ob erste Schmetterlinge im Bauch, übermütige Liebelei oder grenzenlose Zuneigung, er ist der perfekte Anlass, um den Zauber der romantischen Liebe neu zu entdecken. Doch Romantik findet sich nicht in kostbarem Schmuck, exklusiven Kleidern oder kostspieligen Restaurantbesuchen. Stattdessen seien es die kleinen Gesten, die das Herz berühren.

In der neusten Kampagne auf YouTube und Instagram erzählt Fleurop witzige kleine Anekdoten zum Thema «Ein Valentinstag ohne Pannen». Sie zeigen auf, was mit «anderen» Geschenken alles schiefgehen kann. Blumen sind da ganz anders. Und deshalb sollen die Videos von Fleurop ein Weckruf an alle Romantikerinnen und Romantiker sein, die am Valentinstag vor allem Zeit miteinander verbringen möchten. Blumen seien nämlich eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, die manchmal schwer in Worte zu fassen sind. (pd/awe)