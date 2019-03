Creative Week: Ein Zirkus für Designer und Humanisten

Die Agentur ADC und die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) organisieren zum vierten Mal die Creative Week. Personen aus Kunst, Design und Musik referieren vom 18. bis 22. März im Zürcher Toni Areal. Das diesjährige Motto lautet «Welcome to the Creative Circus». Die Artisten erzählen, wie sie Risiken eingehen, indem sie sich selbst neu erfinden und darum erst recht Spass haben, schreiben die Organisatoren in der Medienmitteilung.

An einem Talk erzählt Marie Reig Florensa, was hinter ihrem Kreativ-Talk «21 Days to Change the World» steckt, mit dem sie es bis ins «Forbes» schaffte. Die Humanistin und Kommunikatorin sagt, mit der kreativen Kraft könne der Mensch seine beste Seite preisgeben. Von seiner kreativen Herangehensweise berichtet der dänische Modedesigner Henrik Vibskov.

Mit Musikern zum Workshop

Der Event beginnt im Kinosaal der ZHdK mit einem Film von Hermann Vaske, im gleichnamigen Film beantwortet er die Frage «Why are you creative?» Während der Kreativwoche laden die Schweizer Musiker Steffe la Cheffe, Stereo Luchs und Phenomden zum Music-Panel und den Lyrics-Workshop ein. An verschiedenen Talks werden Gäste wie Christian Behrendt von Google Europe oder Tom Hedvegi der Coca-Cola Company einen Einblick in ihr kreatives Schaffen geben.

Nach der Creative Week wird der ADC-Award vergeben. Die ADC-Jury erhält jährlich mehr als 600 Arbeiten in 18 Kategorien. Neben der Fachjury ist dieses Jahr Christa Rigozzi als Ehrengastjurorin dabei. (pd/log)