Wirz: Eine filmische Hommage an das Gründerpaar

Publiziert am 15.08.2025

Unter dem Titel «Merci, Adele und Dutti» rekonstruiert und dokumentiert der Film Ereignisse aus dem Leben von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler und seiner Frau Adele Duttweiler. Sämtliche Szenen basieren auf historischen Begebenheiten, schreibt die Agentur Wirz, die den Film realisiert hat. Sie stellen dar, wie Adele Duttweiler als gleichberechtigte Partnerin und strategische Beraterin fungierte (siehe auch Interview dazu).



Danksagung und Hommage an Land und Leute

Gemeinsam haben die Duttweilers die ganze Schweiz verändert – sowohl wirtschaftlich als auch kulturell und gesellschaftspolitisch. Umgekehrt hat auch die Schweiz die Duttweilers und ihr Unternehmen nachhaltig geprägt. Der Film versteht sich darum – wie die ganze Kampagne – als Danksagung und Hommage an Land und Leute, schreibt Wirz weiter.

Gedreht wurde der Kurzfilm an historischen Schauplätzen aus der Migros-Geschichte, darunter am Verkaufswagen-Standort in Zürich, im Bundeshaus in Bern oder im «Park im Grüene» in Rüschlikon (persoenlich.com berichtete).





Begleitend zum Film lanciert Migros eine Plakatkampagne mit historischem Bildmaterial. Andere Sujets greifen das «Merci» der Jubiläumskampagne auf und danken der Konkurrenz von Aldi bis Coop. Nicht nur die Mitarbeitenden und die Kundschaft, denen Migros schon gedankt hat, inspirierten das Unternehemen besser zu werden. Auch die anderen Detailhändler haben dazu beigetragen, dass sich die Migros nicht auf ihren Erfolgen ausruht.













Der Film und die Plakatsujets sind rund drei Wochen zu sehen. Doch die Jubiläumsfeierlichkeiten sind damit nicht zu Ende: Am 1. und 2. September findet das Mitarbeitendenfest auf dem ESAF-Gelände in Mollis statt, der Migros-Bus ist noch bis Mitte Oktober 2025 im Einsatz. Und die «Merci»-Tour mit «Das Zelt» hat ihre letzte Show am 23. Dezember 2025 in Bern. (pd/nil)