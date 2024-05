Ogilvy: Eine Frauenmehrheit, die es zu bekämpfen gilt

Publiziert am 24.05.2024

Zwei von drei Alzheimerpatientinnen und Alzheimerpatienten sind Frauen. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, erforscht die Women's Brain Foundation.

Für einmal will man nicht den Frauenanteil fördern, sondern senken. Mit provokanten Fragen und Aussagen schaffen Ogilvy Schweiz und die Women's Brain Foundation Aufmerksamkeit und sammeln motiviert so Spenden zu sammeln, wie es in einer Mitteilung heisst. So könne endlich erforscht werden, warum mehr Frauen betroffen sind und wie man diese Ungleichheit ausbügeln könne.

Rechtzeitig zur Veranstaltung «Frauen im Fokus der Medizinforschung – Fortschritt in Sicht?», wo auch die Neurologin und CEO der Women’s Brain Foundation, Antonella Santuccione Chadha, auftrat, gingen die Sujets schweizweit auf Social Media und DOOH live. Weitere Länder in Europa sollen noch in diesem Sommer folgen. (pd/cbe)