Neu: Eine Kampagne für die Schweiz

Publiziert am 18.03.2026

Die Effie Awards Switzerland erhalten in diesem Jahr einen eigenständigen Kommunikationsauftritt für die Schweiz. Dazu gibt es eine mehrstufige Kampagne, die sämtliche Phasen rund um die Verleihung vom 19. November begleitet – vom Call for Entries über die Bewerbung von Workshops bis zum Ticketverkauf für die Award-Gala, teilt Neu Creative Agency mit.

Die Leitidee der Kampagne lautet «Schön ist schön, aber nicht genug» – eine direkte Referenz auf das Kernprinzip des Effie: Nicht Ästhetik allein, sondern nachgewiesene Wirksamkeit entscheidet über einen Gewinn. Mit zahlreichen Sujets kommuniziert die Kampagne diesen Anspruch über verschiedene Phasen und Kanäle hinweg.

Der Effie gilt als nationaler Oscar der Marketing- und Kommunikationsbranche und wird in der Schweiz seit 1985 alle zwei Jahre von Leading Swiss Agencies (LSA) vergeben. Für 2026 wurden zudem die Einreichungskategorien überarbeitet, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten und möglichst viele Einreichungen anzuziehen. (pd/spo)