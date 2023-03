Wirz: Eine malerische Zugreise durch die Schweiz

«Roger Federer dreht Werbespot mit Trevor Noah» – so titelten zahlreiche Schweizer Medien im Januar. Der Film mit den beiden Superstars sorgte bereits vor der Veröffentlichung für Spektakel und einen teilweise abgesperrten Hauptbahnhof Zürich (persoenlich.com berichtete). Nun wird klar, worum es sich handelt: Nach den Grosserfolgen der vergangenen zwei Jahre mit zwei der meistgesehenen Werbespots der Welt – der letzte wurde weltweit sogar der zweiterfolgreichste Spot des Jahres – legen Schweiz Tourismus und Wirz mit einer neuen globalen Kampagne nach, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Ob die unglaublichen 156 Millionen Views der Vorgängerkampagnen nicht einschüchternd waren? Gemäss Livio Dainese, Co-CEO von Wirz, wirkten sie sogar eher beflügelnd: «Wir nahmen die Latte, die wir uns selbst in den letzten Jahren immer höher gelegt haben, als Ansporn und versuchen, sie nochmals zu überspringen.»

Im Zentrum der neuen Geschichte steht erneut Roger Federers Versuch, einen Werbespot für die Schweiz zu drehen. Nachdem er 2021 vergeblich versucht hat, Robert De Niro zu gewinnen und auch 2022 mit Anne Hathaway nicht ganz ans Ziel kam, versucht er im diesjährigen Spot sein Glück mit Trevor Noah, einem Komiker, Bestsellerautor, Produzent und Philanthrop. Leider scheitert er erneut, denn die beiden Co-Stars steigen dummerweise in den falschen Zug. Was sich aber als Glücksfall entpuppt: Denn die «Grand Train Tour of Switzerland» ist auch ein grossartiges Erlebnis, wenn man sie unfreiwillig bereist. In der Schweiz sitzt man nie im falschen Zug, so die Botschaft des Films.



Der von Oscar-Gewinner Tom Hooper inszenierte Film ist Teil einer weltweiten Kampagne, die die Schweiz als attraktives Bahnreiseland positioniert. Die im Film gezeigte «Grand Train Tour of Switzerland» kombiniert alle berühmten Panoramastrecken auf einer 1280 Kilometer langen Bahnrundreise und bringt die Besucher bequem zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Schweiz.

Die Tour sei eine spektakuläre Möglichkeit, die Schweiz nachhaltig zu erkunden, erläutert André Hefti, Chief Marketing Officer von Schweiz Tourismus, und ergänzt: «Ein so einzigartiges Angebot muss mit einer einzigartigen Kampagne geadelt werden, darum sind wir glücklich, dass wir mit Roger Federer, Trevor Noah und Tom Hooper erneut absolute Topstars vor und hinter der Kamera haben durften.»

Neben dem Hauptspot sind zahlreiche weitere Werbemittel im Einsatz, die unter dem Motto «Ich brauch die Fahrt meines Lebens. Ich brauch Schweiz.» verschiedene Angebote und Erlebnisse rund ums Zugfahren bewerben. Die Kampagne mit Fokus auf digitalem Bewegtbild wird weltweit ausgespielt, mit Schwerpunkt auf den Märkten USA, Indien, Korea, Südostasien, Greater China, Grossbritannien und Deutschland.

Verantwortlich bei Schweiz Tourismus: Martin Nydegger (CEO); André Hefti (Chief Marketing Officer); Martin Pally, Janine Allemann, Pascal Fussen und Anja Müller (Campaigning); Pascal Bloch, Oliver Nyffeler, Anouk Blum, Sarah Krauer, Matyas Fabian, Kim Corpataux, André Meier (Productions); Markus Berger und Julian Thorner (Corporate Communications); Dominic Stöcklin, Natalie Schönbächler, Katharina Frede, Monika Häfliger und Marie Jaquet (Marketing Distribution and Social Media); Felix Pal (Storyteller), Kim Suh-Kyung, Daniel Zapf, Mark Diggelmann und Luc Gschwend (Digital); Joanna Wencel und Kathrin Schürer (CRM); Jasmin Wyrsch und Luca Giordani (Touring); Andreas Niederhauser (Head of Marketing, Swiss Travel System); verantwortlich bei Wirz Group: Livio Dainese, Jan Kempter, Björn Bippus, Luigi Vitiello (Kreation); Erasmo Palomba (Agency Producing); Laura Saner, Tim Lieberherr, Noemie La Bella (Social Media); Petra Dreyfus, Nico Keramaris, Andrea Müller, Ria Meghji, Nadia Bruni (Beratung); Yussef Serrat, Sonja Jegen, Günter Prächt, Besian Ademi (Medienrealisation); verantwortlich bei Tuna Production (Filmproduktion): Tufan Tuna, Derya Tuna (Executive Producer); Tom Hooper (Director); Jakob Ihre (Director of Photography); Nick Sutherland-Dodd (Producer); Timo Stump (Moving Image Creator); verantwortlich bei Sir Mary (Mediaagentur): Fabian Habisreutinger (Partner, Strategy Director Media & Data); Vanessa Habisreutinger (Partnerin, Director Marketing Technology); Katharina Günther (Head of Media Planning); Marion Nicolaus (Head of Media Operations & Intelligence); Céline Zemp (AdTechnology & Programmatic Manager); Sira Wengi (Digital Planner & Consultant). (pd/cbe)