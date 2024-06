Stuiq: Eine Matratze, die tröstet

Publiziert am 03.06.2024

Die bekannte Schweizer Matratzenmarke happy gibt es bereits seit über 125 Jahren. Mit einer Serie an dynamischen Visuals, die sowohl in digitalen Displays als auch in Social Media Ads zum Einsatz kommen, nimmt die neue Kampagne die Zielgruppe in Situationen mit, die jeder nachvollziehen kann. Die Kommunikation schafft somit mehr Awareness und Image und baut Verbindungen auf, heisst es in einer Mitteilung.







Dabei setzt die Agentur auf eine ungeschönte Bildsprache, die «shit happens»-Momente einfangen, um die Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit der Marke happy zu unterstreichen. (pd/spo)