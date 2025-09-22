Flayr: Eine neue Agentur startet in Zürich

Publiziert am 22.09.2025

Mit der Flayr AG startet in Zürich eine neue Agentur, die den Markt mit einem schlanken und direkten Ansatz aufmischen will. Gegründet wurde sie von Nadja Stickl als CEO, Michel Schmidt als CCO und Andreas Fuss als Strategic Advisor. Das Trio will nach eigener Aussage bewusst nicht die «Agentur 267 in Zürich» sein und tritt mit dem Versprechen «Kreativ denken. Machbar machen. Produziert liefern» an.

Von der Idee bis zum fertigen Produkt

Flayr positioniert sich als Umsetzer, der Kreativität, Produktions-Know-how und Strategie von Anfang an verbindet. Durch die frühzeitige Einbindung der Produktionsberatung sollen mögliche Herausforderungen schnell erkannt und Lösungen entwickelt werden, um Klarheit über das Endprodukt zu schaffen. Zum Leistungsangebot gehören Konzept, Strategie, Kampagnen, Design, Content und die Produktion, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Künstliche Intelligenz wird dabei als Werkzeug eingesetzt und durch Spezialisten ergänzt; die Expertise dazu gibt die Agentur auch in Workshops weiter.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Zugänglichkeit für KMU mit kleineren Budgets. Dank schlanker Prozesse sollen Marketingbudgets nicht als Einschränkung, sondern als Chance gesehen werden, um Marken Strahlkraft zu verleihen. «Wir wollen, dass Kunden direkt zu uns kommen nicht, weil wir die Lead-Agentur sind, sondern weil wir ihre Need-Agentur sind», so Nadja Stickl in einem persoenlich.com-Interview.

Die Köpfe hinter der Agentur

Das Gründerteam bringt langjährige Erfahrung aus der Kommunikationsbranche mit:

Nadja Stickl war über 15 Jahre in Agenturen wie Wirz BBDO, TBWA\Zürich und zuletzt bei Fraser tätig, wo sie das Zürcher Büro mit aufbaute. Als CEO von Flayr ist sie für Struktur und Prozesse zuständig.





Michel Schmidt blickt auf über 20 Jahre Erfahrung zurück, unter anderem bei Scholz & Friends in Berlin sowie in der Schweiz als Creative Director bei Wirz, CCO bei Kreisvier und Kreativchef bei Rosarot. Bei Flayr verantwortet er als CCO die kreative Entwicklung.





Andreas Fuss ist Gründer der Flayr GmbH in München und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führung und Aufbau von Unternehmensstrukturen. Er bringt seine Expertise in der gesamten Wertschöpfungskette in die strategische Ausrichtung der Schweizer Agentur ein. Die Zusammenarbeit zwischen den Standorten Zürich und München ist eng, um alle Disziplinen ganzheitlich abzudecken.

Das Gründerteam fasst seine Haltung so zusammen: «Was Flayr besonders macht, ist das Zusammenspiel von Kreativität, Machbarkeit und Produktion. Wir haben verstanden, wie wichtig es ist, neugierig zu bleiben, nichts zu verpassen und dabei jederzeit schlank und nachhaltig zu agieren». (pd/cbe)