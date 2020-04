Migros & Co. bedanken sich: Eine noble Geste oder vor allem Kalkül?

Denner dankt 5000 Mitarbeitenden namentlich mit Spots und dem Slogan «Dank mir hät’s gnueg», die Migros realisierte innert einer Woche einen TV-Spot, in dem sie sich bei ihren 100'000 Mitarbeitenden bedankt – und Lidl schenkt dem Personal Einkaufgutscheine im Wert von 1 Million Franken und sagt in einem Spot Danke. Ist das gute Werbung? Wie effektiv und wie authentisch wirken diese Aktionen der Grossverteiler? Im neusten «persoenlich.com Podcast» diskutieren Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, und Edith Hollenstein, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, darüber.

Zudem geht es um die Kampagne des Bundesamts für Gesundheit BAG. In einer Solidaritätskampagne hatte Bundesrat Alain Berset, orchestriert von der Kommunikationsagentur Rod, auf Instagram eine Art Challenge lanciert. Christa Rigozzi, Stress und Roger Federer machten mit. Ist es gerechtfertigt, dass sich dort auch Journalisten beteiligen, wie Nik Hartmann, Jonas Projer, Susanne Wille und Bigna Silberschmidt? Ja, findet Ackeret. Nein, sagt Hollenstein.

Hören Sie jetzt das zwölfminütige Gespräch oder laden Sie es herunter für einen späteren Zeitpunkt:

Diese Folge wurde am Donnerstag, 2. April, aufgezeichnet. Wiederum nicht in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon, sondern in den Homeoffices über Skype.

In Zukunft sollen neben den Redaktorinnen und Redaktoren von persönlich auch externe Gäste zu Wort kommen. (red)