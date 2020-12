In diesem Jahr ist vieles anders. Aber wenigstens auf einen ist Verlass: Der Winter kommt – und der Ferienkanton Bern ist bereit für ihn. Das beweist der neue TV-Spot, der von Bold im Auftrag der Vermarktungsorganisation BE! Tourismus AG konzipiert und umgesetzt wurde. In den Hauptrollen sind Schnee, Sport, Sonnenschein und das Berner Symphonieorchester BSO zu sehen. Mit vereinten Kräften eröffnen sie die «Wintersymphonie – Made in Bern» für Skifahrer, Snowboarder, Freestyler, Schlittler und alle anderen Eisprinzessinnen und Schneekönige.

Zu sehen ist «die mitreissende Komposition» aus Berner Tourismus- und Kulturschaffen seit Ende November im TV und weiteren Kanälen, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. «Eine raffiniert orchestrierte Online-Kampagne» nehme gleichzeitig die Grundtonalität auf und variiere diese «mit mediengerecht aufbereiteten Snippets» für die verschiedenen Zielgruppen.

Verantwortlich bei BE! Tourismus: Pascale Berclaz (Direktorin), Franziska Glutz (Marketing Managerin Schweiz); verantwortliche Agentur: Bold; Filmproduktion: Who's mcqueen picture; Regie & DoP: Fabian Weber; Media: TW Media. (pd/cbe)