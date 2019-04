Mit dem Frühling erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen. Da wird instandgesetzt, geputzt gepflegt, gepflanzt, und schliesslich genossen. Und weil Menschen Menschen sind, läuft es dabei oftmals nicht ganz rund. In genau diesen «imperfekten Momenten» beweise Coop Bau+Hobby mit ihrer Frühlingskampagne auf charmante Art und Weise, dass ihr Angebot «eben gerade einen Tick näher am Leben» sie, wie Contexta in einer Mitteilung schreibt. Dies erfolge ganz nach dem Motto: «Wir helfen machen».





Weitere Spots werden im Mai lanciert und sind ab dann on Air.

«Uns war wichtig, dass wir einen Akzent setzen und unsere Leaderposition ausbauen können.», so Zorica Jurkovic, Projektleiterin Werbung Coop Bau+Hobby, in der Mitteilung. Da dürfe unsere Marke auch etwas frischer als bisher daherkommen. «Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden», so Jurkovic.

Die crossmediale Kampagne umfasst TV-Spots, Social Video, Print, Online und POS-Werbemittel und ist seit Mitte März on Air.

Verantwortlich bei Coop Bau+Hobby: Zorica Jurkovic (Projektleiterin Werbung Bau+Hobby; verantwortliche Agentur: Contexta AG; Produktion: stories AG; Regie: Dennis Ledergerber; Tonstudio: The Cover Media, Basel; Media: TW Media. (pd/eh)