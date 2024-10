Local.ch: Einfaches Buchen mit den Silberhelden

Die Herbstkampagne von Local.ch, die am Montag startet, nutzt die Bekanntheit von Eishockeystars der Schweizer Nationalmannschaft. Diese wird seit 2023 von Local.ch gesponsert (persoenlich.com berichtete). In den Spots zeigen Jonas Siegenthaler und Tristan Scherwey – die sogenannten Silberhelden von Prag – verschiedene Möglichkeiten, wie Nutzer schnell und einfach Rezepte und Dienstleistungen buchen können.

Im ersten Spot agiert Jonas Siegenthaler, NHL-Verteidiger bei den New Jersey Devils, während einer zwei Minuten dauernden Strafe. Er demonstriert, wie über Local.ch unkompliziert ein Tisch in einem Restaurant reserviert werden kann:



Im zweiten Spot wird Teamkollege Tristan Scherwey, Kultstürmer vom SC Bern, ebenfalls in eine Situation eingebunden, die das Angebot von Local.ch näherstellt: die einfache Buchung einer Massage:



Die Kampagne wurde inhouse bei Localsearch entwickelt. Idee und Text der Kampagne sind von Stefan Wyss, Head of Communications bei Localsearch. «Die Ideen stammen aus eigener Erfahrung. Ich spielte früher selbst ein paar Jahre Eishockey in einer Plausch-Meisterschaft und dachte da manchmal auch schon während dem Spiel an eine Massage oder ans Essen danach», so Wyss gegenüber persoenlich.com.

Die Kampagne umfasst nebst den Bewegtbildspots auch Display-Anzeigen mit den Nationalspielern Tyler Moy und Inaki Baragano, die während der WM-Vorbereitung für Prag aufgenommen wurden. Obwohl beide es nicht ins endgültige WM-Kader schafften, zeigen sie in der Kampagne, dass sie die erforderliche Motivation für den Erfolg mitbringen – oder eben den nötigen Biss. Darüber hinaus wird ein Hinweis gegeben, wie sie über Local.ch eine geeignete Zahnarztpraxis finden können:

«Wegen den Zähnen spielte ich immer mit Vollgitter, weil ich daran dachte, wie viel Geld meine Eltern in meiner Kindheit für meine Zahnkorrektur ausgegeben hatten», erinnert sich Stefan Wyss – und ergänzt: «Unsere Profis konzentrieren sich aber sicher immer zu 100 Prozent aufs Spiel.»

Produziert wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur Lichtstärke. «Die Spieler waren auch vor der Kamera Profis, zeigten viel Humor und haben sich bei der Umsetzung aktiv eingebracht», so Senior Marketing Manager Ruba Afram, die das Storyboard entwickelte und das Drehbuch zu den Spots schrieb. «Jonas und Tristan haben uns gesagt, welcher Check mit der Kamera an welcher Stelle am besten eingefangen werden kann. Es war wirklich toll, mit ihnen zu drehen.»

Die neuen Werbespots sowie die Display-Anzeigen werden auf Meta-Plattformen wie Facebook und Instagram sowie durch programmatische Online-Werbung verbreitet. «Unsere Botschaft lautet ‹Mit Local.ch einfach online buchen›. Daher werben wir gezielt bei einem online-affinen Publikum – passenderweise online», so Afram. Im TV sei Local.ch aktuell durch das Sponsoring bei den Nati-Spielen der Frauen und Herren auf Helmen und im Bullykreis präsent.

«Die Partnerschaft mit der Swiss Ice Hockey Federation bringt uns für Marketing und Kommunikation viele attraktive Möglichkeiten – auch weil der Verband sehr offen für unsere Ideen ist», ergänzt Stefan Wyss. «Dass wir mit den Nati-Spielern zusammenarbeiten können, ist ein Teil davon, den wir sehr schätzen.»

Die Plattform Local.ch bietet Nutzern Zugriff auf über 150'000 online buchbare Unternehmen aus nahezu allen Branchen, einschliesslich Restaurants, Massagen und Coiffeuren. Nutzer können so zentral Termine beziehungsweise Reservierungen vornehmen.